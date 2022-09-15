Очередь желающих проститься с Елизаветой II растянулась на многие километры

В Лондоне продолжается прощание с умершей 8 сентября королевой Елизаветой II. По ночам же проводятся репетиции церемонии похорон — при этом используется фальшивый гроб, разумеется, пустой.

Очередь желающих проститься с королевой, по прогнозам, вскоре может растянуться на 16 км, и людям придется ожидать своей очереди попасть в Вестминстер-холл по 30 часов. Двери дворца останутся открытыми для всех, кто хочет пройти мимо гроба Елизаветы, до раннего утра понедельника — дня похорон.

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Уже сейчас очередь к гробу растянулась на 5 км. Скорбящим надевают цветные пронумерованные браслеты, чтобы они не смогли «перескочить» свою очередь, но в то же время могли ненадолго отойти — в туалет или чтобы поесть. А военные всю ночь репетируют похороны королевы, используя для этого муляж гроба, сообщает издание «МК».