«Очень важно знать свои права»: Малышева - о нюансах выплаты больничного пособия

По словам Малышевой, если вы продолжали работать, и работодатель за все эти дни выплачивал заработную плату, то больничные выплаты за этот период уже не предусмотрены.

Как заметила телеведущая, бывает, что больничный длится 14 дней, пять из которых, например, человек действительно не может работать, а остальные дни он продолжает работать.

«Можно разделить дни, которые оплачивает государство, и дни, за которые вы получаете заработную плату. Тут нужно разобраться работодателю, отмечено ли в табеле, что вы работали и получали заработную плату. Тогда эти дни больничной компенсации не подлежат. Если выход на работу и выплата заработной платы не зафиксированы, то государство выплатит компенсацию, потому что нельзя за один период получать и зарплату, и пособие», - заметила Малышева.

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Напомним, что Елена Малышева - телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Частный производитель и ведущая телепрограмм на «Первом канале» - «Здоровье» и «Жить здорово!».