«Он очень серьезно и глубоко относился к России»: Киселев высказался после смерти Сунгоркина

Телеведущий Дмитрий Киселев в «Телеграм» высказался в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
«Не стало Володи Сунгоркина... Володя был очень легким в общении, приветлив, мягок и доброжелателен. И в то же время он создал огромную и очень влиятельную медиаструктуру, холдинг «Комсомольская правда», которой удавалось чувствовать настроения самой разной аудитории — это все не просто так, это его личная заслуга».
Как отметил Киселев, у Сунгоркина был ироничный стиль в общении с друзьями. «Он очень серьезно и глубоко относился к России, был ее подлинным патриотом, без двусмысленностей. И человеком, который умел дружить, у нас были очень теплые отношения. Такое сочетание качеств создало очень достойную личность», — сказал Киселев.
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Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.