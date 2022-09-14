«Он очень серьезно и глубоко относился к России»: Киселев высказался после смерти Сунгоркина

Как отметил Киселев, у Сунгоркина был ироничный стиль в общении с друзьями. «Он очень серьезно и глубоко относился к России, был ее подлинным патриотом, без двусмысленностей. И человеком, который умел дружить, у нас были очень теплые отношения. Такое сочетание качеств создало очень достойную личность», — сказал Киселев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.