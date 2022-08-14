Очень простая фишка: рассказываем, как получить продукты в «Магните» бесплатно

Покупатели могут взять любые товары с полок магазинов для себя за бонусные рубли. В «Магните» они возвращались на карты «Тинькофф». А в сети «Пятерочка» они поступали на карты системы «Мир».

Отметим, что торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» в августе поступят товары новых брендов. Магазины значительно расширили список своих поставщиков за счет привлечения фермерских товаров местных производителей.

Источник: PRIMPRESS.