Очень простая фишка: рассказываем, как получить продукты в «Магните» бесплатно

Также подобным способом можно воспользоваться в сети «Пятерочка».
Магазин "Магнит"

Магазин "Магнит". Фото: Global Look Press

До 12 августа в торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка» действовала специальная акция, которая позволяет теперь брать продукты в указанных ТЦ совершенно бесплатно.

Покупатели могут взять любые товары с полок магазинов для себя за бонусные рубли. В «Магните» они возвращались на карты «Тинькофф». А в сети «Пятерочка» они поступали на карты системы «Мир».

Отметим, что торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» в августе поступят товары новых брендов. Магазины значительно расширили список своих поставщиков за счет привлечения фермерских товаров местных производителей.

Источник: PRIMPRESS.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  