Обрушится поток денег: Глоба назвал два знака зодиака, которым повезет в октябре

Павел Глоба рассказал о переменах, которые ждут представителей некоторых знаков зодиака в октябре. Его прогноз опубликовал сайт rsute.ru. По словам астролога, особенно удачным время с 7 октября станет для Львов и Стрельцов.
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У Львов откроются большие перспективы в вопросах делового общения. Они смогут произвести хорошее впечатление и продвинуться по карьерной лестнице.
Помимо этого представителей знака ждут денежные поступления, которые помогут приобрести полезные вещи.
Также удача в финансовом плане ждет Стрельцов. Их тоже могут порадовать значительные денежные поступления.
А вот в семейных вопросах у представителей знака вероятно возникновение проблем. Чтобы избежать конфликтов, которые из-за недопонимания приведут к взаимным обидам, Стрельцам необходимо сохранять спокойствие, быть терпеливее и обдумывать каждый свой шаг.