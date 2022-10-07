Обрушится поток денег: Глоба назвал два знака зодиака, которым повезет в октябре

Павел Глоба рассказал о переменах, которые ждут представителей некоторых знаков зодиака в октябре. Его прогноз опубликовал сайт rsute.ru. По словам астролога, особенно удачным время с 7 октября станет для Львов и Стрельцов.

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У Львов откроются большие перспективы в вопросах делового общения. Они смогут произвести хорошее впечатление и продвинуться по карьерной лестнице.

Помимо этого представителей знака ждут денежные поступления, которые помогут приобрести полезные вещи.