Обманули покупателей? Магазины H&M не открылись в России первого августа, как обещали

Сотни покупателей, поклонников бренда H&M собрались в этот понедельник, первого августа, в столичном ТЦ «Метрополис».

Все ждали обещанных ранее грандиозных распродаж, которые масс-маркет грозился устроить перед окончательным и бесповоротным уходом из России.

Но чуда не произошло. Вместо улыбчивых продавцов на входе покупателей ждал охранник, который и попросил собравшихся разойтись по домам.

Между тем, сотрудники H&M готовились заранее порадовать покупателей финальными скидками. Они всю неделю раскладывали товар по полочкам, в ожидании наплыва посетителей. Но вероятно, руководство сети решило избежать излишнего ажиотажа и перенести открытие магазинов на более поздний срок.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По материалам телеграм-канала Mash.