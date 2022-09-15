Обезболивающее не сработало: Абрамов вспомнил о тяжелых родах жены

Комик считает супругу героиней.
Иван Абрамов. Кадр из шоу Stand Up

Иван Абрамов. Кадр из шоу Stand Up

Иван Абрамов долгое время переживал, что не сможет стать отцом из-за проблем со здоровьем. Юморист прошел курс лечения, который, к счастью, оказался успешным. Супруга звезды Stand Up забеременела. 

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По словам юмориста, роды были тяжелыми. 

«Эля до последнего считала, что сама родит, в итоге ее кесарили. Обезболивающее сработало, когда роды уже закончились», — вспомнил Иван в своем подкасте на YouTube.

Абрамов признался, что после всего пережитого стал считать свою жену настоящей героиней. 

«Я Эле сказал, что она очень красивая, поблагодарил, что исполнила мою мечту», — поделился комик.

Сейчас у 36-летнего артиста подрастают две дочки. Он не скрывает, что души не чает в наследницах и любимой супруге.

«Познав радость детей, семьи... А как теперь без них? Я разучился быть один», — рассказал Иван.

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