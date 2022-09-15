Обезболивающее не сработало: Абрамов вспомнил о тяжелых родах жены

Абрамов признался, что после всего пережитого стал считать свою жену настоящей героиней.

«Я Эле сказал, что она очень красивая, поблагодарил, что исполнила мою мечту», — поделился комик.

Сейчас у 36-летнего артиста подрастают две дочки. Он не скрывает, что души не чает в наследницах и любимой супруге.