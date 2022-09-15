Обезболивающее не сработало: Абрамов вспомнил о тяжелых родах жены

Иван Абрамов долгое время переживал, что не сможет стать отцом из-за проблем со здоровьем. Юморист прошел курс лечения, который, к счастью, оказался успешным. Супруга звезды Stand Up забеременела.
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По словам юмориста, роды были тяжелыми.
«Эля до последнего считала, что сама родит, в итоге ее кесарили. Обезболивающее сработало, когда роды уже закончились», — вспомнил Иван в своем подкасте на YouTube.
Абрамов признался, что после всего пережитого стал считать свою жену настоящей героиней.
«Я Эле сказал, что она очень красивая, поблагодарил, что исполнила мою мечту», — поделился комик.
Сейчас у 36-летнего артиста подрастают две дочки. Он не скрывает, что души не чает в наследницах и любимой супруге.
«Познав радость детей, семьи... А как теперь без них? Я разучился быть один», — рассказал Иван.