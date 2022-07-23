Нужно всего лишь одно заявление! Как увеличить пенсию на 2500 рублей

Некоторые российские пенсионеры могут подать заявление на получение прибавки к пенсии. Если сделать это до конца июля, то средства поступят в начале августа. Однако рассчитывать на прибавку могут далеко не все.

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По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, право на надбавку к пенсии имеют граждане, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники. Как правило, это дети до 18 лет.

Размер доплаты составляет 2407 рублей на каждого ребенка. Максимум можно получить средства за трех детей. Однако если семья состоит из пенсионеров, надбавку могут получить оба супруга.

«Никаких документов для этого фактически в фонд подавать не нужно. А если ребенку уже исполнилось 18 лет, но нет 23, придется доказать, что ребенок учится в вузе на очной форме. Поскольку это необходимое условие для назначения прибавки», — заключил эксперт.

Ранее эксперт рассказал об особых льготах, благодаря которым можно выйти на пенсию раньше на 5 лет.

Источник: Прайм