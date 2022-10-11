Нужно уже готовиться: Тамара Глоба предупредила, что произойдет в конце 2022 года

В свете исторических событий, которые сегодня переживает не только Россия, но и весь мир, напомним, что астролог Тамара Глоба говорила о текущем 2022 году. В беседе с журналистом Надеждой Стрелец на YouTube эксперт по гороскопам обозначила текущие 12 месяцев как год Юпитера. И объяснила, что это значит.

«Мир полностью меняется. По большому счету изменится абсолютно все, изменится кардинально цивилизация, изменится экономика, изменится не только психология. Люди, которые имели много, сейчас опять останутся без всего, а люди, которые не имели ничего, в какой-то нужный момент захватят в свои руки новое — технологии, возможности, финансовые потоки на основе электронных систем», — рассказала Глоба.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Относительно внешнеполитической ситуации, в которой сегодня оказалась наша страна, Глоба категорична: звезды говорят, что закончится все нескоро. То есть явно не в этом году. И предупредила относительно конца 2022-го.