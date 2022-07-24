Нужно срочно предпринять меры! Меньшова предупредила об «оранжевой» опасности

Синоптики объявили 24 июля «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. Температура поднимется до рекордных отметок.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ведущая Юлия Меньшова тоже решила предупредить об этом своих поклонников в своем телеграме.

«Доброе утро, москвичи! Сегодня в городе из-за жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. С 12.00 до 18.00 действует предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов.

Короче, все на реку, озеро, пруд, если они есть под боком. И не забывайте, что в жару важно много пить. Не менее 2 литров. Не алкоголя, воды», - написала Юлия Меньшова.