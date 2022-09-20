Нужно сначала заплатить: Wildberries ввел новые правила

Онлайн-магазин Wildberries за текущий год ввел массу нововведений, от которых пользователи не в восторге. На этот раз новшества касаются не покупателей, а продавцов. Речь идет о потенциальных партнерах маркетплейса, которые хотят продавать на сайте.

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Для защиты клиентов и с целью борьбы с мошенничествами Wildberries вводит обязательный гарантийный взнос для предпринимателей, желающих начать сотрудничество с площадкой. И, конечно, добросовестным российским бизнесменам такая новинка не в радость. Но в пресс-службе объяснили, что пока только так возможно обезопасить сайт и его пользователей от злоумышленников.