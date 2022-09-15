Нужно иметь этот стаж: каким пенсионерам положена выплата до 50 тысяч рублей

Выплата за супружеский стаж гарантирована пенсионерам, прожившим в зарегистрированных отношениях не менее 50 лет. При этом, в разных регионах размер денежного вознаграждения разный. В Калужской области пенсионеры могут рассчитывать на 4500 рублей, в Пензенской области и Удмуртии – 5000 рублей. А петербуржцам повезло значительнее – им полагается за полвека брака 50000 рублей, пишет Konkurent.