Нужно больше Милохиных: в 2022 году продажи наборов юного блогера подскочили в шесть раз

В начале 2022 года случился «бум» продаж наборов юного блогера.

Речь идет о готовых комплектах техники, рассчитанной на детей, в которых есть все, чтобы качественно «пилить контент» для своей аудитории: держатели, свет, петличные микрофоны и прочее. Они появились на маркетплейсах в начале пандемии в связи с ростом интереса молодежной аудитории к блогерской деятельности. Средняя стоимость такого набора — около 3500 рублей.

И вот в первом полугодии 2022-го данный товар стали покупать гораздо чаще, чем в аналогичном периоде 2021-го. Анализ популярности продукта показал, что продажи наборов юного блогера выросли на 630% в штуках и на 545% в денежном выражении. Результаты исследования опубликовал ТАСС.