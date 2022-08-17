Ну все, началось: российским туристам будут давать QR-коды

То, что вчера казалось чем-то на уровне фантастики, сегодня вполне реально возникает в обыденной жизни. «Парламентская газета» сообщает, что теперь каждому российскому туристу нужно будет получить специальный QR-код.

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Речь идет о единой информационной системе электронных путевок, которая начнет действовать на территории РФ с первого дня осени. Уточняется, что пока работа будет идти в режиме теста.

В каждой путевке с 1 сентября можно будет увидеть подробные сведения о туроператоре и информацию о покупателях тура, также полное название тура, длительность, маршрут, номера рейсов, адреса гостиниц, стоимость и так далее.

Автоматически будут присваивать QR-код туристам, его можно будет сохранить как в цифровом виде, так и на бумаге, распечатав его.