«Нравится больше, чем двухвостая русалка»: жена Петросяна оценила новый логотип кофеен Тимати

Молодая жена Евгения Петросяна, светская львица Татьяна Брухунова оценила новый логотип сети кофеен Тимати, которую он открыл на месте ушедшего из страны Starbucks. Бренд напоминает предыдущий, но с изменениями, и именно они зацепили многих, включая Брухунову.

«Мне девушка в кокошнике нравится больше, чем двухвостая русалка. Приеду и обязательно зайду. На Новом Арбате уже вовсю работает!» - написала жена Петросяна.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, Тимати выкупил сеть кофеен Starbucks с бизнес-партнером Антоном Пинским. Хотя оба не пьют кофе и не имели раньше с этим бизнесом ничего общего, оба хотят сделать напитки лучшими в стране.