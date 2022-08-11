Новый трек Zivert заставил танцевать Билана, Басту, Летучую и других звезд

11 августа певица Zivert выпустила новый клип Wake up! Свежая музыкальная премьера 31-летней Юлии Зиверт заряжает на танцы. Причем в ролике танцует не только она сама, но и целая плеяда российских звезд шоу-бизнеса.

В пляс пустились Дима Билан, Niletto, Баста, Елена Летучая и другие знаменитости.