Новый трек Zivert заставил танцевать Билана, Басту, Летучую и других звезд

11 августа певица Zivert выпустила новый клип Wake up! Свежая музыкальная премьера 31-летней Юлии Зиверт заряжает на танцы. Причем в ролике танцует не только она сама, но и целая плеяда российских звезд шоу-бизнеса.
В пляс пустились Дима Билан, Niletto, Баста, Елена Летучая и другие знаменитости.
«Во-первых, хочу сказать, что эта энергетическая волшебная пилюля заряжена на лютый позитив. Теперь даже для меня эта песня заиграла совсем новыми красками! И за это я бесконечно буду благодарить людей, которые привнесли в каждый кадр так много света, драйва, хорошую щепотку дурачества и, конечно, любви, – написала Зиверт в Telegram. – Спасибо вам, классные люди, что нашли время в ваших сложных графиках, а самое главное, за желание отдать частичку своего света в этот клип. Ценю, люблю и бесконечно благодарю».
Любопытный факт: практически со всеми звездами, приглашенными в клип, у Zivert ранее выходили совместные треки.