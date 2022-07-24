Новый скандал в королевской семье: Кейт Миддлтон и принц Эндрю не поделили особняк

Королеве Великобритании Елизавете II в апреле исполнилось 96 лет. Возраст весьма преклонный, не удивительно, что в это время ее родственники решили быть поближе к ней.
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Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям даже надумали переехать в Виндзор, в коттедж Аделаиды. В нем скромное количество комнат, но есть площадка для занятий конным спортом, который обожает дочь герцогов Кембриджских Шарлотта.
Источник: The Mirror.
Вместе с тем, выясняется, что на этот же коттедж претендовал принц Эндрю, он планировал, что в него переберется его дочь принцесса Евгения.
Издание The Mirror характеризует эту ситуацию как «проблемную», поскольку принц Эндрю давно в обиде на королеву за то, что она меньше примечает его детей, чем наследников принца Чарльза.