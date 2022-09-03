Новый предмет в школьной программе появится в 2023 году

Ученики среднего звена уже в следующем году начнут изучать новый предмет. В школьную программу 5-9 классов добавят «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
«Данный предмет предполагает развитие личности обучающихся, приобщение учеников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, включая соответствующие им культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в обществе», - пишет PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что ученикам младшего среднего возраста будут рассказывать о истории и основах семейной экономики.