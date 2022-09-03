Новый предмет в школьной программе появится в 2023 году

Его будут изучать ученики 5-9 классов.
Дневник

Дневник. Фото: Global Look Press

Ученики среднего звена уже в следующем году начнут изучать новый предмет. В школьную программу 5-9 классов добавят «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

«Данный предмет предполагает развитие личности обучающихся, приобщение учеников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, включая соответствующие им культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в обществе», - пишет PRIMPRESS.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что ученикам младшего среднего возраста будут рассказывать о истории и основах семейной экономики.

 

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