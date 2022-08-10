Новый антициклон: в воскресенье, 14 августа, в Москве снова установится жара

В выходные 13-14 августа москвичам и жителям Подмосковья стоит ждать возвращения жары. Температура воздуха поднимется до отметок 25-31 градус и будет держаться на этом уровне на последующей неделе.

«Тем, кто любит жаркую погоду, везет. У нас погоду начинает определять новый антициклон, поэтому температура будет постепенно повышаться с каждым днем. В среду днем прогнозируется 22-24 градуса, в четверг — 24-26 градусов, в пятницу — 26-28 градусов, в субботу — 25-30 градусов, в воскресенье — 26-31 градус», — цитирует ТАСС главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По ее словам, 14 августа температурный фон будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. А в начале следующей недели температура может еще повыситься, но при этом возможны небольшие дожди.

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