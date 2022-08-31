Новые правила с 1 сентября: Минпросвещения РФ запретило использовать телефоны на уроках в школах

Каждый год Первого сентября становится особенным днем, так как многие дети впервые идут в школу. Другие готовятся отучиться последний год. После начала пандемии родители столкнулись с тем, что ученикам пришлось несколько месяцев учиться дистанционно. Для многих стало огорчением, что ряд ограничений, отмененных весной текущего года, будут повторно вводиться, о чем сообщили в Роспотребнадзоре.
Последний месяц лета стал особенно напряженным для родителей, так как пришлось подготавливать детей в школу. Многие тратят большие суммы не только на школьные принадлежности, но и на форму.
От государства можно получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей и выплачивается она на каждого ребенка.
Во всех российских школах с этого года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании, которое проходит 31 августа.
Новые правила от Минпросвещения РФ вступают в силу с 1 сентября 2022 года.
«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <...> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сказал Сергей Кравцов.
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Отмечается, что в целом мобильные телефоны у школьников могут быть. Если возникнет чрезвычайная ситуация, то родителям позвонят и сообщат о случившемся.
«Я неоднократно говорил о моей дочке. Она сейчас в восьмой класс идет, сын идет в первый класс. У нее не было мобильных телефонов до 14 лет.
И от этого она хуже учиться не стала. Мобильный телефон кнопочный появился в 14 лет. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка, — этого нет», — рассказал Кравцов на собрании.