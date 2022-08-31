Новые правила с 1 сентября: Минпросвещения РФ запретило использовать телефоны на уроках в школах

Во всех российских школах с этого года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании, которое проходит 31 августа.

Новые правила от Минпросвещения РФ вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <...> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сказал Сергей Кравцов.

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Отмечается, что в целом мобильные телефоны у школьников могут быть. Если возникнет чрезвычайная ситуация, то родителям позвонят и сообщат о случившемся.