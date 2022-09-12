Новые правила: Франция продолжит выдавать краткосрочные визы россиянам, но есть нюансы

На этот раз Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили, что закроют въезд россиянам уже с 19 сентября. А вот во Францию можно будет попасть, но страна ввела новые правила для получения визы. Отмечается, что Париж действует согласно указаниям Совета Евросоюза.

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