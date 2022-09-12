Новые правила: Франция продолжит выдавать краткосрочные визы россиянам, но есть нюансы

Путешественники негодуют уже несколько лет. Сначала пандемия мешала спокойно перемещаться между странами, так как было много ограничений. А в этом году Евросоюз не только закрыл небо для отечественных самолетов, но и решил отказаться от упрощенной системы выдачи виз россиянам.
На этот раз Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили, что закроют въезд россиянам уже с 19 сентября. А вот во Францию можно будет попасть, но страна ввела новые правила для получения визы. Отмечается, что Париж действует согласно указаниям Совета Евросоюза.
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По новым правилам визовый сбор вырастет более чем в два раза — с 35 евро до 80. Кроме того, рассмотрение запроса на «шенген» теперь может занять до 45 дней.
«Желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Добавим, что Черногория также обдумывает возможность ввести визы для россиян, которые будут действовать 90 дней. На данный момент с Черногорией у нас безвизовый режим.