Новые массовые рейды ГИБДД: тормозить будут всех подряд

На водителей с каждым годом накладывают все больше отвественности. Регулярно вводятся новые штрафы за нарушения правил дорожного движения. Не так давно в столице увеличилось число камер на ремень.

А также появились штрафы за выброшенный мусор из машины на проезжую часть. Камеры теперь помогают обнаружить тех, кто ездит с залепленными номерами.