Новые массовые рейды ГИБДД: тормозить будут всех подряд

На водителей с каждым годом накладывают все больше отвественности. Регулярно вводятся новые штрафы за нарушения правил дорожного движения. Не так давно в столице увеличилось число камер на ремень.
А также появились штрафы за выброшенный мусор из машины на проезжую часть. Камеры теперь помогают обнаружить тех, кто ездит с залепленными номерами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А теперь инспекторы ГИБДД предупредили водителей, что пройдут новые массовые рейды во многих российский регионах. На определенном участке дороги будут дежурить несколько полицейских экипажей, которые останавливают все проезжающие автомобили.
Тотальные проверки водителей пройдут в основном с 19 по 21 августа. При этом в некоторых регионах массовые проверки уже стартовали.
В ГИБДД Москвы предупредили об «усиленных мерах» по поиску нетрезвых водителей в пятницу вечером и в выходные дни. Среди них: приближение передвижных постов к местам возможного появления пьяных автомобилистов.
«Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг в целях получения информации о фактах управления транспортом водителями с признаками опьянения», — добавили в ведомстве, пишет AutoNews.ru.