Новую льготу дадут пенсионерам старше 56 лет — названа дата получения

Новая льгота будет доступна тем пенсионерам, кто старше 56-ти. Для ее получения необходимо будет обратиться в местное отделение социальной защиты.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, попросить льготу можно уже с 17 августа. Актуальна она будет для тех, что часто ездит за город на свой дачный участок.
«Во многих регионах сейчас пенсионеры могут оформить для себя либо полностью бесплатный, либо льготный проезд на пригородном электротранспорте. Условия могут различаться в зависимости от региона», — рассказала Киреева PRIMPRESS.
Эксперт утверждает, что в разных регионах льготы будут разниться. Например, проезд будет бесплатным, если россиянин получает пенсию, но при этом не является федеральным льготником в Иркутской области.