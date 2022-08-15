Новую льготу дадут пенсионерам старше 56 лет — названа дата получения

Новая льгота будет доступна тем пенсионерам, кто старше 56-ти. Для ее получения необходимо будет обратиться в местное отделение социальной защиты.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, попросить льготу можно уже с 17 августа. Актуальна она будет для тех, что часто ездит за город на свой дачный участок.