Нововведения в школах: ученикам младших классов будут рассказывать о семейном бюджете

Начало нового учебного года ознаменовалось рядом новых правил для школьников. Например, теперь каждая новая неделя будет начинаться с исполнения гимна и поднятия государственного флага.

Кроме того, школьникам начальных классов будут рассказывать о семейном бюджете и экономическом благосостоянии. А уже с 5-го класса уроки по финансовой грамотности станут более углубленными. Как пишет Пятый канал, в рамках «Алгебры», «Географии», «Информатики», «Обществознания» ученикам расскажут о том, как защитить накопления от мошенников и грамотно распределять бюджет.