«Новости, которые мы заслужили»: Стрелец рассказала, кто заменит IKEA

«Новости, которые мы заслужили. IKEA заменят товары, которые производят российские колонии. С начала года колонии Среднего Урала заключили муниципальные и государственные контракты на 600 миллионов рублей, в частности на изготовление мебели для школ, детских садов, домов отдыха и санаториев».