«Новости, которые мы заслужили»: Стрелец рассказала, кто заменит IKEA

Как отметила журналистка, на смену шведскому концерну придут российские производители.
Надежда Стрелец

Надежда Стрелец. Фото: кадр из шоу "Стрелец-молодец"

Видеоблогер Надежда Стрелец в «Телеграм» рассказала, кто в самое ближайшее время придет на смену шведскому концерну мебели IKEA.

«Новости, которые мы заслужили. IKEA заменят товары, которые производят российские колонии. С начала года колонии Среднего Урала заключили муниципальные и государственные контракты на 600 миллионов рублей, в частности на изготовление мебели для школ, детских садов, домов отдыха и санаториев».

Кроме того, Стрелец привела мнение начальника ФСИН России по Свердловской области, который считает, что соотношение цены и качества у продукции из колоний выше, чем у зарубежных аналогов.

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Напомним, что в IKEA приняли решение навсегда уйти из России. Сейчас идет активная распродажа товаров по всей стране.

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