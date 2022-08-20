Новое пособие ждет пенсионеров с 22 августа

Пособие в новом размере в этом году смогут будут выплачивать российским пенсионерам. Получить его можно в день обращения, а точнее с 22 августа.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, получить деньги смогут родственники или любые законные представители умершего пенсионера.
«После смерти пенсионера можно рассчитывать на пособие, которое выдается на погребение. Деньги могут получить родственники или любой другой человек, который будет заниматься похоронами. Размер выплаты каждый год индексируется, и сейчас она составляет уже порядка семи тысяч рублей», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Кроме того, по словам эксперта, после смерти пожилого человека его родные смогут рассчитывать на выплату недополученной пенсии. Для этого нужно написать заявление в Пенсионном фонде, приложив к нему, реквизиты счета, копию паспорта, свидетельства о смерти и СНИЛС.