Новое пособие ждет пенсионеров с 22 августа

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Кроме того, по словам эксперта, после смерти пожилого человека его родные смогут рассчитывать на выплату недополученной пенсии. Для этого нужно написать заявление в Пенсионном фонде, приложив к нему, реквизиты счета, копию паспорта, свидетельства о смерти и СНИЛС.