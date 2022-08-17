Новая выплата в 20 тысяч рублей для пенсионеров, но только при одном условии – официально

Российские пенсионеры смогут получить единоразовую выплату, но только при одном условии. Все зависит от уровня доходов и сумме на банковском счету. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Социальную помощь из бюджета могут получить люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Речь идет о грабеже, краже или мошенничестве.