Новая выплата в 20 тысяч рублей для пенсионеров, но только при одном условии – официально

Российские пенсионеры смогут получить единоразовую выплату, но только при одном условии. Все зависит от уровня доходов и сумме на банковском счету. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
Социальную помощь из бюджета могут получить люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Речь идет о грабеже, краже или мошенничестве.
«Получить такую помощь могут пожилые граждане, которые нигде не работают и живут одни. Либо это может быть семья, состоящая из неработающих пенсионеров. Важно при этом, чтобы средний доход пенсионера был ниже полутора прожиточных минимумов на душу населения, а на счету в банке или на вкладе у человека была сумма не более такого же показателя», – рассказал Власов PRIMPRESS.
Например, если пенсионер живет в столичном регионе, то на его карте, в момент обращения за помощью, должно быть не меньше 30 888 рублей. В таком случае единоразовая помощь составит 20 585 рублей. Отметим, что в каждом регионе сумма, хранившаяся на карте, разная.