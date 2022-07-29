Новая выплата абсолютно всем с 1 августа: каждый россиянин сможет получить 10 тысяч рублей на карту при одном условии

Новая выплата в размере 10 тысяч рублей будет доступна каждому россиянину. Деньги придут на карту «Мир» и не только. Для этого необходимо выполнить только одно условие.
По словам специалистов, получить деньги от государства смогут все, кто официально работает и воспитывает детей в возрасте до 24 лет. Деньги вернут в том случае, если они были потрачены на лечение или занятия спортом.
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Эксперты говорят, что получить можно 13 процентов от общей суммы, которая была потрачена. При этом максимальный размер в течение года составляет 120 тысяч рублей. Соответственно, вернуть с них можно 15 600 рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.