Новая схема расчета накопительной пенсии не заработает еще два года — проект Минтруда

Причина кроется в колеблющейся продолжительности жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В ведомстве отмечают, что обозначенные изменения предлагаются в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023-2024 годах, сообщает РБК.

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Напомним, что данное решение было принято после анализа данных, проведенных Росстатом. Организация, в частности, занимается подсчетом численности женщин и мужчин в России.