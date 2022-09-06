Новая схема мошенников: каких электронных писем стоит опасаться

В последнее время участились случаи, когда россияне получают электронные письма, подписанные якобы главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
В письмах говорится о том, что коррумпированные работники банка задержали платеж с целью хищения средств. Об этом сообщила глава фонда «За права заемщиков», директор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
В каждом таком письме обещается выплата компенсации, причем используются информационные посылы для различных категорий людей. В завершение получателя просят сообщить личные данные, для чего следует пройти по указанной ссылке.
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Эксперт рекомендует игнорировать подобные письма. Проходить по ссылкам нельзя: это может вызвать кражу персональных данных, и ваши пароли и платежные реквизиты станут известны посторонним людям.
«Такие письма должны вызывать сомнение сразу, поскольку ведомства, в том числе международные, не выходят самостоятельно с предложениями получить компенсацию ни к частных лицам, ни к организациям», — приводит слова Евгении Лазаревой телеканал «360».