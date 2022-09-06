Новая схема мошенников: каких электронных писем стоит опасаться

В последнее время участились случаи, когда россияне получают электронные письма, подписанные якобы главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

В письмах говорится о том, что коррумпированные работники банка задержали платеж с целью хищения средств. Об этом сообщила глава фонда «За права заемщиков», директор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

В каждом таком письме обещается выплата компенсации, причем используются информационные посылы для различных категорий людей. В завершение получателя просят сообщить личные данные, для чего следует пройти по указанной ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Эксперт рекомендует игнорировать подобные письма. Проходить по ссылкам нельзя: это может вызвать кражу персональных данных, и ваши пароли и платежные реквизиты станут известны посторонним людям.