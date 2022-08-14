Новая пенсия – уже в сентябре: раскрыты детали начисления

Пенсия изменится уже в сентябре. Пожилых людей ждет не только индексация, но и особая надбавка.

Специалисты утверждают, что в сентябре размер пенсий будет пересчитан для определенной категории пожилых. Речь о тех, кто уволился с работы в конце весны этого года.

В Пенсионном фонде отметили, что де-юре индексация начисляется уже на следующий месяц после увольнения. Однако по факту выплату пенсионеры могут получить лишь через несколько месяцев. Об этом сообщает PRIMPRESS.