Новая пенсия – уже в сентябре: раскрыты детали начисления

Пенсия изменится уже в сентябре. Пожилых людей ждет не только индексация, но и особая надбавка.
Специалисты утверждают, что в сентябре размер пенсий будет пересчитан для определенной категории пожилых. Речь о тех, кто уволился с работы в конце весны этого года.
В Пенсионном фонде отметили, что де-юре индексация начисляется уже на следующий месяц после увольнения. Однако по факту выплату пенсионеры могут получить лишь через несколько месяцев. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Например, если гражданин уволился в мае, то в ПФР об этом узнают лишь в июне, после отчета из компании. В таком случае, решение об индексации будет принято в августе, а выплаты начнут поступать в повышенном объеме только в сентябре.