Новая льгота от Пенсионного фонда для тех, кому 55 лет и больше – решение правительства

Российские пенсионеры могут оформить новую льготу уже с сентября. Решение правительства вступило в силу. Для ее получения необходимо лишь прийти в любое отделение Пенсионного фонда.

По словам юриста Ирины Сиваковой, рассчитывать на новую льготу могут женщины в возрасте 55 и старше и мужчины старше 60 лет, которые работали в условиях Крайнего Севера.