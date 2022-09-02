Новая льгота от Пенсионного фонда для тех, кому 55 лет и больше – решение правительства

Российские пенсионеры могут оформить новую льготу уже с сентября. Решение правительства вступило в силу. Для ее получения необходимо лишь прийти в любое отделение Пенсионного фонда.
По словам юриста Ирины Сиваковой, рассчитывать на новую льготу могут женщины в возрасте 55 и старше и мужчины старше 60 лет, которые работали в условиях Крайнего Севера.
«Теперь такие пенсионеры могут получить компенсацию проезда до места отдыха и обратно, если поездка была на личном автомобиле граждан. Раньше ПФР компенсировал пожилым гражданам проезд только на железнодорожном транспорте, на самолетах или общественных автобусах. Но теперь к списку добавились еще и личные автомобили пенсионеров», - пишет PRIMPRESS.
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Оформить льготу можно с 5 сентября в любом отделении Пенсионного фонда. А получать компенсацию можно раз в два года.