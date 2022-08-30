Новая льгота для пенсионеров: уже 1 сентября на пожилых людей обрушится «золотой дождь»

Речь идет о путешествиях по льготной цене, что позволит серьезно сэкономить бюджет. Компания «Аэрофлот» предоставит эту льготу.

Отмечается, что вылеты будут доступны из двух столиц, а также из Красноярска. Билеты продаются уже сейчас, а сам вылет можно будет совершить с 1 сентября по 31 декабря этого года, сообщает primpress.ru.

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Напомним, что условия для перелетов просто шикарные. К примеру, из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет долететь за 1500 рублей. Предъявить нужно будет всего один документ — паспорт гражданина России.