Новая книга Пелевина выйдет в этом месяце

Новая книга культового российского писателя Виктора Пелевина вот-вот увидит свет. Известно, что она будет называться «KGBT+». В ноябре этого года писатель отметит юбилей — ему исполнится 60 лет.

Вот уже десять лет его новая книга выходит в августе, но в 2022-м традицию пришлось изменить: в силу разных обстоятельств сроки отодвинулись на несколько месяцев. Как предполагают поклонники писателя, это связано с желанием Пелевина приурочить выход нового романа к своему юбилею.

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Но, согласно последним данным, «KGBT+» появится на прилавках книжных магазинов уже 29 сентября, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на издательство «Эксмо» и сервис «ЛитРес».