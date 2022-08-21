Новая инициатива затронет все семьи: важное заявление для желающих взять ипотеку

Министерство финансов России выступило с инициативой, которая способна облегчить долговую нагрузку граждан, планирующих взять ипотеку.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
В частности, ведомство предлагает изменить сроки действия государственной программы семейной ипотеки в России, продлив ее до 1 июля 2024 июня.
«Действие льготы при приобретении жилья затронет те семьи, в которых ребенок появится до конца 2023 года», — уточняет источник.
Согласно этой программе россияне могут купить квартиру в новостройке, взять кредит на строительство дома или же рефинансировать уже имеющиеся ипотечные займы. Привлекательность программы заключается в сниженной процентной ставке. Сейчас это 6% годовых.
Источник: KONKURENT.RU.