Но платить все равно придется: Центробанк заявил об ипотечных каникулах для мобилизованных россиян

Банк России сообщил, что мобилизованные россияне, подпадающие под критерии частичного призыва, могут получить кредитные каникулы. Регулятор рекомендовал подконтрольным организациям обеспечить отсрочку по всем видам кредитов, в том числе ипотечным.

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Центробанк предлагает банкам страны разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации или адаптировать существующие.

Кроме того, рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание, сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

То есть, речь идет об отсрочке обязательств, и платить по возвращении со службы все равно придется.