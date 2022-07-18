Ниже доллара: россиянам рассказали, что делать с евро

Евровалюта за последние недели показала себя как одна из неустойчивых. Курс впервые за десятилетия опустился ниже доллара, к тому же счета россиян начали массово блокировать. Эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов рассказал, что можно сделать в этих непростых условиях с евро, если они у вас есть.

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Самый классический из вариантов – депозит в российском банке. Хоть процент по вкладу и не такой высокий, но для наличных доходность будет выше.

Еще один вариант – вложить валюту в фондовый рынок. Но для этой операции необходимо сначала продать евро банку, а потом за рубли купить пай фонда.

Также можно перевести евро в более надежные валюты – сейчас ими считаются юань и йена.

Источник: Прайм