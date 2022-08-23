Ниже 55 рублей: эксперт Зварич спрогнозировал скорое ослабление доллара

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что в ближайшие дни доллар будет стоить менее 55 рублей. Национальная валюта укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа.

Впрочем, после пика, скорее всего, начнется резкое ослабление рубля. Уже осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.

«Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны», - сказал Богдан Зварич, который не исключил, что к концу осени доллар может стоить 70 рублей.

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Напомним, что многие эксперты прогнозируют скорое ослабление рубля. По их мнению, нынешний курс очень невыгоден нашей стране.