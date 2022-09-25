Никита Михалков: «Всех, кого по ошибке мобилизовали, вернут домой»

Известный режиссер Никита Михалков в телеграм-канале высказался о ходе частичной мобилизации в России.

Он дал понять, что и его волнуют ошибки, допущенные военкоматами в первые дни после объявления частичной мобилизации.

«Всех, кого по ошибке мобилизовали, вернут домой. А это - люди с неподходящей категорией и без военного опыта. Это говорит о двух вещах: существует расхлябанность военкоматов, о которой все мы, если честно, знали, но эту расхлябанность решают в короткие сроки - МО уже влепило.

Например, после того как людям выдали ржавые АК на учениях, а те записали видео – им выдали нормальное оружие. Помимо этого, ФСБ провела работу с лисами из офицерского состава, которые забирали у мобилизованных купленные ими вещи. Факт подобного поведения меня ужаснул — отобрать военное обмундирование и аптечки у своих же людей, но, думаю, это скорее исключение: иначе весь процесс мобилизации информационно горел бы», - написал в телеграм-канале Никита Михалков.