«Никакой — ни холодной, ни горячей»: Лоза пожаловался на отсутствие воды в Москве

По словам музыканта, никто из жителей мегаполиса к такой ситуации оказался не готов.
Юрий Лоза

Юрий Лоза. Фото: Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза в «Телеграме» сообщил, что у него в московской квартире уже четвертый день нет воды.

«Никакой — ни холодной, ни горячей. Обещают к вечеру дать, но они и вчера обещали. Там какие-то клапана и трубы поизносились, соответственно, их надо было когда-то поменять — и вот, этот неизбежный момент настал. Как выяснилось, никто из жителей мегаполиса к такой ситуации абсолютно не готов, а современный горожанин стал полностью зависим от благ цивилизации и вдали от них существовать не в состоянии».

Лоза пожаловался, что дома у него нет ни двух ведер, ни коромысла, а жалких пятилитровых баллонов, что он способен принести, хватает лишь на то, чтобы смыть.

Музыкант задался вопросом, как раньше люди жили без водопровода. Сам он сегодня подобной жизни не представляет.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  