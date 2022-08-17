«Никакой — ни холодной, ни горячей»: Лоза пожаловался на отсутствие воды в Москве

Лоза пожаловался, что дома у него нет ни двух ведер, ни коромысла, а жалких пятилитровых баллонов, что он способен принести, хватает лишь на то, чтобы смыть.

Музыкант задался вопросом, как раньше люди жили без водопровода. Сам он сегодня подобной жизни не представляет.