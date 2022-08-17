«Никакой — ни холодной, ни горячей»: Лоза пожаловался на отсутствие воды в Москве

Музыкант Юрий Лоза в «Телеграме» сообщил, что у него в московской квартире уже четвертый день нет воды.
«Никакой — ни холодной, ни горячей. Обещают к вечеру дать, но они и вчера обещали. Там какие-то клапана и трубы поизносились, соответственно, их надо было когда-то поменять — и вот, этот неизбежный момент настал. Как выяснилось, никто из жителей мегаполиса к такой ситуации абсолютно не готов, а современный горожанин стал полностью зависим от благ цивилизации и вдали от них существовать не в состоянии».
Лоза пожаловался, что дома у него нет ни двух ведер, ни коромысла, а жалких пятилитровых баллонов, что он способен принести, хватает лишь на то, чтобы смыть.
Музыкант задался вопросом, как раньше люди жили без водопровода. Сам он сегодня подобной жизни не представляет.