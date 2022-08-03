Никаких «запасных аэродромов»: для чиновников готовят новый жесткий запрет, который порадует рядовых граждан

Людям, наделенным властью, хотят запретить владеть недвижимостью за рубежом. Российские чиновники больше не смогут скупать виллы в самых роскошных местах планеты.
Такой законопроект скоро поступит на рассмотрение депутатов Госдумы. Документ порадует многих рядовых граждан, которые не то что недвижимость, они билет на самолет не могут позволить себе купить. Под действие закона попадут крупные чиновники и депутаты.
По мнению авторов инициативы, люди, наделенные властью, не должны иметь никаких «запасных аэродромов» за пределами России.
Закон предлагает запретить чиновникам иметь недвижимость только на территории государств — членов НАТО и тех стран, которые претендуют на вступление в Североатлантический альянс, уточнил автор документа, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.
В список тех, кому нельзя иметь недвижимость в странах НАТО, включены президент, парламентарии, председатель правительства и федеральные министры, отдельные представители Счетной палаты, Центробанка, силовых органов и судов, а также другие высокопоставленные должностные лица. Под запрет попадают и их супруги и несовершеннолетние дети.
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«У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих «запасных аэродромов» за границей», — объяснил Сергей Обухов.
По материалам «Известий».