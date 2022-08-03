Никаких «запасных аэродромов»: для чиновников готовят новый жесткий запрет, который порадует рядовых граждан

Людям, наделенным властью, хотят запретить владеть недвижимостью за рубежом. Российские чиновники больше не смогут скупать виллы в самых роскошных местах планеты.

Такой законопроект скоро поступит на рассмотрение депутатов Госдумы. Документ порадует многих рядовых граждан, которые не то что недвижимость, они билет на самолет не могут позволить себе купить. Под действие закона попадут крупные чиновники и депутаты.

По мнению авторов инициативы, люди, наделенные властью, не должны иметь никаких «запасных аэродромов» за пределами России.

Закон предлагает запретить чиновникам иметь недвижимость только на территории государств — членов НАТО и тех стран, которые претендуют на вступление в Североатлантический альянс, уточнил автор документа, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

