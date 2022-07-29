Никаких гарантий: финансисты назвали срок, когда доллар перестанет быть актуальным

По прогнозам специалистов, американская валюта пробудет на рынке совсем недолго.
Финансисты уверяют, что доллар потеряет свою актуальность

Финансисты уверяют, что доллар cкоро потеряет свою актуальность. Фото: Global Look Press

Сегодня многие задаются вопросом, стоит ли приобретать и хранить сбережения в иностранной валюте.

Финансовые консультанты делать этого не советуют. Приобретать валюту имеет смысл только тем, кто отправляется на отдых за границу.

Остальным гражданам можно расслабиться. Игра на курсах - слишком высокий риск. А вкладываться в покупку долларов - непростительная ошибка.

По мнению специалистов, американская валюта доживает свой век на биржах. Скоро она перестанет цениться так, как сейчас.

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Финансовый консультант Виктор Грицай считает, что через пару-тройку лет доллар уже не будет так востребован, соответственно, обесценится.

«Нет гарантии, что через 2-3 года доллар будет все так же актуален», - высказался Виктор Грицай.

По материалам MK.RU.

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