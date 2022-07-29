Никаких гарантий: финансисты назвали срок, когда доллар перестанет быть актуальным

Сегодня многие задаются вопросом, стоит ли приобретать и хранить сбережения в иностранной валюте.
Финансовые консультанты делать этого не советуют. Приобретать валюту имеет смысл только тем, кто отправляется на отдых за границу.
Остальным гражданам можно расслабиться. Игра на курсах - слишком высокий риск. А вкладываться в покупку долларов - непростительная ошибка.
По мнению специалистов, американская валюта доживает свой век на биржах. Скоро она перестанет цениться так, как сейчас.
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Финансовый консультант Виктор Грицай считает, что через пару-тройку лет доллар уже не будет так востребован, соответственно, обесценится.
«Нет гарантии, что через 2-3 года доллар будет все так же актуален», - высказался Виктор Грицай.
По материалам MK.RU.