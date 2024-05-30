Дворецкий из «Моей прекрасной няни» Борис Смолкин плачет по умершей Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк многим запомнилась по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она последние пять лет пыталась победить рак головного мозга. 30 мая родные объявили, что актриса умерла ночью. Они были убиты горем. Мама знаменитости Валентина Борисовна плачет и отказывается давать комментарии. Дочка артистки Анна вернулась из Дубая, когда маме стало хуже. Она отметила, что для нее Анастасия останется самой красивой. Коллеги и друзья выражают соболезнования семье звезды.

Так Борис Смолкин много лет работал с Заворотнюк. Они снимались в сериале «Моя прекрасная няня». Актер исполнял роль дворецкого Константина. Когда Teleprogramma.pro связалась с ним, Борис Григорьевич не мог говорить. Он уже знал о случившемся и пытался сдержать слезы, но ему это не удавалось.

«Я не буду ничего комментировать. Я все знаю. Извините меня», — сказал актер.

Родные Анастасии отметили, что сообщат о дате и месте прощания с артисткой.