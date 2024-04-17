Павел Дуров раскрыл детали нападения на него в США: «Трое крупных парней попытались вырвать у меня телефон»

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров уточнил, что Америка - единственная страна, где на него было совершено нападение.

Известный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у создателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова. Во время этой беседы, в частности, Павел Дуров рассказал о деталях нападения на него в Сан-Франциско. Дуров отметил, что Америка - единственная страна мира, где с ним произошел подобный казус.

«Трое крупных парней попытались вырвать у меня телефон», - поделился Павел Дуров.

Такер Карлсон и Павел Дуров. Фото: кадр интервью

Павел Дуров уточнил, что в тот момент он возвращался со встречи с сооснователем «Твиттера» Джеком Форси в отель. Было всего восемь вечера. В руках у Дурова был телефон, в момент нападения он писал сообщение на своей странице в соцсети о состоявшейся беседе с Форси.

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Павел Дуров не побоялся противостоять троим нападавшим, чем совершенно их обескуражил.

«Они не ожидали сопротивления. Случилась короткая драка. Было немного крови, но мне удалось убежать», - добавил Павел Дуров.

По материалам интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

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