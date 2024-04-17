Павел Дуров раскрыл детали нападения на него в США: «Трое крупных парней попытались вырвать у меня телефон»

Известный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у создателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова. Во время этой беседы, в частности, Павел Дуров рассказал о деталях нападения на него в Сан-Франциско. Дуров отметил, что Америка - единственная страна мира, где с ним произошел подобный казус.
«Трое крупных парней попытались вырвать у меня телефон», - поделился Павел Дуров.
Такер Карлсон и Павел Дуров. Фото: кадр интервью
Павел Дуров уточнил, что в тот момент он возвращался со встречи с сооснователем «Твиттера» Джеком Форси в отель. Было всего восемь вечера. В руках у Дурова был телефон, в момент нападения он писал сообщение на своей странице в соцсети о состоявшейся беседе с Форси.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Павел Дуров не побоялся противостоять троим нападавшим, чем совершенно их обескуражил.
«Они не ожидали сопротивления. Случилась короткая драка. Было немного крови, но мне удалось убежать», - добавил Павел Дуров.
По материалам интервью Павла Дурова Такеру Карлсону