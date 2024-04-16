Агроном Елизавета Тихонова: «Обрабатывать деревья в саду весной бывает бесполезно»

Весенняя обработка деревьев и кустов от вредителей и болезней — важный этап ухода за садом. Однако, по мнению агронома Елизаветы Тихоновой, эффективность такой обработки в апреле может быть минимальной.

В это время года, когда на деревьях еще нет листьев, эффект от обработки может быть незначительным.

«Обработка деревьев и кустов от вредителей и болезней в апреле может быть малоэффективной. В это время года, когда на деревьях еще нет листьев, а почки на кустах только начинают пробуждаться, эффект от обработки минимален. Однако, если почки на смородине уже начали раскрываться, обработка может быть полезной», — рассказала агроном изданию Teleprogramma.pro.

Эксперт заметила, что к народным методам обработки растений она относится достаточно скептически. И если хочется настоящей эффективности, то для борьбы с вредителями агроном рекомендует использовать инсектициды, которые можно приобрести в магазинах. От грибковых заболеваний следует обрабатывать растения после появления листьев, используя фунгициды. Важно помнить, что каждый сад уникален, и подход к его уходу должен быть индивидуальным.

Агроном Елизавета Тихонова советует наблюдать за состоянием растений и принимать решения на основе их текущего состояния, а не следовать строгим правилам.

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