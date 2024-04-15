Клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова запретили проводить операции

Следователи запретили клинике доктора Тимура Хайдарова проводить какие-либо операции. Все операционные опечатаны. Пока это мера временная. Связана она с расследованием в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после смерти пациента медицинского учреждения.
Кроме этого, в клинике и доме Тимура Хайдарова прошли обыски.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, после операции в клинике Тимура Хайдарова скончался 36-летний пациент. Вмешательство было связано с уменьшением желудка. После операции мужчина почувствовал себя очень плохо. Его вновь госпитализировали и провели повторное вмешательство. Но ситуацию это не спасло. Мужчина скончался.
По материалам телеграм-канала Mash