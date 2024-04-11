Стилист Александр Рогов назвал куртку-парку модным must have сезона

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов в последнем модном обзоре своего Телеграма назвал куртку-парку абсолютным must have весеннего сезона 2024 года. Этот универсальный элемент, по мнению Рогова, подходит как для мужского, так и для женского гардероба.

Рогов подчеркнул, что парка — это не только стильно, но и практично. Этот элемент гардероба идеален для переменчивой погоды весной, поскольку спасает и от ветра, и от дождя. Кроме того, актуальная куртка великолепно сочетается с различными стилями одежды, позволяя создавать разнообразные образы.

В заключении, Рогов выразил уверенность в том, что парка станет одним из самых популярных элементов гардероба в этом сезоне. Он призвал всех следовать этому тренду и не бояться экспериментировать с модой.

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