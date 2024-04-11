Рогов назвал плетеные сумки трендом сезона: «Не только пляжная мода!»

Плетеные сумки — новый тренд сезона, который обещает стать настоящим хитом этого лета. Известный стилист и телеведущий Александр Рогов уверенно заявил в личном блоге: «Это не только пляжная мода!» Теперь плетеные сумки можно смело брать с собой даже в офис или в ресторан на свидание.

Стоит отметить, что в этом сезоне плетеные сумки представлены в различных вариациях. Известные мировые бренды, такие как Chanel, Sacai, Loewe, JW Anderson, Maison Margiela, Ermanno Scervino, Carven, Tod’s, Bottega Veneta, The Row, предлагают свои уникальные модели. Это и классические плетеные сумки, и сумки с яркими принтами, и модели с необычными деталями.

Плетеные сумки — это не только модно, но и практично. Они легкие, прочные и удобные в использовании. Кроме того, они прекрасно сочетаются с различными стилями одежды, добавляя образу легкости и воздушности.

Но важно помнить, что мода — это не только тренды и бренды. Мода — это искусство самовыражения, возможность показать свою индивидуальность и стиль. Поэтому не стоит слепо следовать трендам, лучше выбирать те вещи, которые подходят именно вам и отражают вашу личность. А плетеные сумки – это отличный способ добавить в свой имидж нотку летнего настроения и стиля.

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