Отец Агутина нашел нужным высказаться о Пугачевой: «Она приковывает внимание зрителей»

Алла Пугачева остается одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса даже после отъезда за границу. Феномен певицы проанализировал отец популярного исполнителя Леонида Агутина, Николай Агутин для издания МК.ru.

Музыкант заметил, что талант певицы и ее уникальная подача помогли ей стать настоящей легендой российской сцены.

Агутин-старший вспомнил, что впервые встретил Пугачеву в ансамбле «Веселые ребята». По его словам, Алла работала в коллективе около двух лет, и ее талант был очевиден с самого начала.

«Когда Алла выходит на сцену, она приковывает все внимание зрителей. У нее была песня Слободкина «Посреди зимы». Она умела так ее спеть, что ты сразу чувствовал, что посреди зимы была катастрофа. Подача у нее шикарная!» - поделился впечатлениями Николай Петрович.

Однако, несмотря на давнее знакомство, сейчас Агутин-старший не поддерживает отношений с Пугачевой. Он признался, что даже не имеет ее контактных данных, поэтому не планирует поздравлять певицу с предстоящим юбилеем.

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