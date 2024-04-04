В Казани и ряде других городов на месте IKEA могут появиться термы

В Казани на месте IKEA, которая ушла из России, могут построить термальный комплекс. Переговоры о такой возможности ведутся еще с конца 2023 года.

Сейчас ищут новых арендаторов помещения. Речь идет о территории площадью в 400 тысяч квадратных метров.

Известно, что термы могут появиться в десяти магазинах IKEA, которые на данный момент пустуют.

Эксперты все же полагают, что один арендатор вряд ли сможет потянуть финансирование всех площадок. Есть вероятность того, что помещения, которые занимала зарубежная компания, отойдут отечественному маркетплейсу.

Ранее рассказывалось о том, что Казань оказалась в пятерке самых интересных для россиян городов для весенних путешествий. Многие любят побродить по территории Казанского кремля, полюбоваться сторожевой башней Сююмбике, зайти в мечеть Кул-Шариф и посетить Благовещенский собор.

Источник: «Коммерсантъ».